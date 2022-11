V Japonsku otevřeli tematický park. Milovníci fantaskních interiérů jej jistě ocení

Japonské animátorské filmové studio Ghibli má mnoho příznivců. Ti, kteří se chtějí přenést do fantazijního světa stvořeného tvůrci celosvětově oblíbených filmů ve stylu japonského anime, teď mají možnost vidět park, jenž scény z filmů studia imituje. Je inspirací pro všechny, kdo by rádi do svých interiérů vnesli originalitu a fantaskní prvky.

Foto: Profimedia.cz Park pobaví hlavně děti, které by si takové interiéry bezpochyby přály mít doma. Je v něm řada fantazijních objektů, například Kočkobus.

Článek Inspirace pro zařízení originálních interiérů není nikdy dost, a pokud jste fanouškem japonského anime, pak pro vás bude Ghibli Park neocenitelnou studnicí dobrých nápadů. Podobně jako třeba dílo Salvadora Dalího. Jeho slavný obraz Obličej Mae Westové coby inspirativní surrealistický pokoj, ve kterém najdeme sedačku ve tvaru plných rudých rtů herečky, obrazy tvořící oči a závěs, který nahrazuje vlasy, je pro designéry dodnes velkou inspirací. Například pohovek ve tvaru rtů vznikla celá plejáda. Podobně mohou posloužit i interiéry ve zmíněném parku. Zábavní park je postavený ve stylu animovaných filmů, a to zejména těch, pod nimiž je podepsán jednaosmdesátiletý režisér Hayao Miyazaki, který věhlasné studio Ghibli založil. Nachází se ve městě Nagakute v japonské prefektuře Aichi. Park se skládá celkem z pěti tematických oblastí věnovaných slavným snímkům jako „Šepot srdce" nebo „Můj soused Totoro" či „Princezna Mononoke". Právě postavička Totora je jedním z ústředních motivů nového parku. Foto: Profimedia.cz Ghibli Park poslouží jako inspirace pro ty, kteří si chtějí zařídit interiér podle svých oblíbených filmů. Nechybí v něm známá postava Totoro. Park je pojatý jako velké různorodé skladiště scén z filmů a objektů, které z nich diváci znají. Všechny tyto atrakce jsou založeny na nejznámějších filmech studia a hladce zapadají do stávající přírody v parku. Foto: Profimedia.cz Návštěvníci mohou nahlédnout do hodně fantaskního světa. Nechybí mocná čarodějnice Yubaba a zelené hlavy s názvem Kashira. Součástí parku je i dětské centrum, květinové náměstí s kvetoucími rostlinami, zimní stadion, japonská zahrada nebo kratší cyklostezka. Foto: Profimedia.cz Jde o rozsáhlý areál, který se ještě bude rozvíjet. Ghibli Park se nachází v areálu Expo 2005 Aichi Commemorative Park. Vstupenky jsou zatím dostupné pouze pro Japonce, pro zahraniční návštěvníky zatím nejsou k dispozici, ale možnost jejich zakoupení má být brzy v nabídce.