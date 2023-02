V bezbariérové koupelně hraje velice důležitou roli prostor

Klasické otočné dveře s klikou ztěžují vstup vozíčkáři i člověku s chodítkem, berlemi. Východisky jsou absence prahu, dostatečná šířka průchodu/průjezdu a volno v okolí dveří, které by se měly otevírat o více než 90°.

Zvážíme však raději skládací dveře a posuvné, které se pohybují po stěně nebo do pouzdra ve zdi. Místo kliky spoléháme na svislé madlo/úchyty, eventuální zámek je z bezpečnostních důvodů odemykatelný i zvenku.

Nezapomínáme na elektrické zásuvky a vypínače, výška od podlahy se pohybuje od 60 do 120 cm.

Jisticí madla ve sprchovém koutu umístíme do výšky 80 cm, vodorovná 30 cm od rohu, svislá (min. 0,5 m) 90 cm od rohu.

Výklopné sedátko 45 x 45 cm instalujeme do výšky kolem 50 cm.

Máme-li doma pouze hlubokou vanu, vstupujeme do ní po stabilních (!) schůdcích podobně jako do bazénu. Přidržujeme se madel vhodně umístěných na zdi. Pevnou oporu nabízejí madla zabudovaná do stěny, udržet rovnováhu pomohou přenosné úchyty s přísavkami. Dovnitř vany situujeme sedátko s protiskluznou sedací plochou i s opěrkami, myjeme se ruční sprchou.