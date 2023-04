Koncertní hala nejde z některých úhlů vůbec vidět. I když stojíte přímo před ní

Koncertní hala v Saúdské Arábii, v oblasti Al-'Ula, se pyšní trochu nečekaným prvenstvím na celém světě. Kdo by čekal, že se její rekord bude týkat například akustiky nebo kapacity hlavního sálu, velice by se podivil. Tato koncertní síň je totiž největší budovou na světě, jež je celá pokryta zrcadly. Málokoho tak jistě překvapí, že její název Maraya lze do češtiny přeložit jako „Zrcadla“.

I na tuto stavbu byla samozřejmě vypsána architektonická soutěž. Arabskou Královskou komisi pro oblast Al-'Ula tehdy nadchla právě myšlenka nepřidávat do místa s bohatou historií, jedinečnou přírodní scenérii a nedalekými památkami z období Nabatejců (4. st. př. n. l.) další prvek, ale s pokorou zrcadlit jen své okolí. „Když něco stavíte na krásném místě, co uděláte? Nemůžete konkurovat – pojďme tedy vylepšit krajinu,“ řekl webovému magazínu ArchiExpo Alberto Bounous, ředitel rozvoje Královské komise pro Al-'Ula, jež pověřila návrhem projektu milánské studio Giò Forma.

Zadáním bylo navrhnout komplex schopný hostit koncerty a další kulturní akce v oblasti obrovské archeologické a scénické hodnoty. „Přemýšleli jsme, jak vytvořit vztah mezi stavbou a existujícím okolím co nejuctivějším způsobem. Maraya je víceúčelové divadelní, zábavní a konferenční místo. Má jedinečné a nevídané jeviště o rozměrech 40 x 15 m, s obřím výsuvným oknem o ploše více než 800 m2, které se otevírá do okolní přírody, což umožňuje představení přímo na úrovni pouště, kde může obrovský počet účinkujících vystupovat v jedinečném scénáři jak uvnitř, tak venku. Samo jeviště tak propojuje krajinu a zábavu,“ popisují své dílo italští architekti.

Právě se zrcadly to zpočátku ale vůbec nebylo snadné. Když stavební dělníci vztyčili ocelovou kostru budovy, bylo třeba ji opláštit. První pokus nevyšel nejlépe a firma, která se úkolu ujala jako první, od projektu posléze odstoupila. „Exteriér byl zahalen do něčeho, co lze popsat pouze jako obří plechy odrážející zdeformovanou a vrásčitou verzi okolí,“ popisuje na svém webu americká společnost Guardian Glass, která nakonec zrcadla do náročných pouštních podmínek vyvinula a budovu jimi obložila.