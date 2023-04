Stanici metra Českomoravská ozdobí bublinky vzduchu lapené do skleněných panelů

Pražský dopravní podnik na podzim roku 2022 vyhlásil veřejnou soutěž na graficko-výtvarné řešení interiéru stanice metra Českomoravská, přičemž organizaci si vzal pod palec Czechdesign. Do klání se přihlásilo 43 týmů, přičemž v každém měl být zastoupen nejenom architekt, ale i výtvarník. Porota z nich vybrala devět finalistů, a ty vyzvala k předložení výtvarných návrhů. DPP hodlá na základě výsledků soutěže letos pokračovat vyhlášením veřejné zakázky na zhotovitele rekonstrukce stanice Českomoravská.

Stanice Českomoravská je zasazena do geologicky složitého prostředí se spodními vodami s agresivním složením. To klade velké nároky jak na materiály v jejím interiéru použité, tak na jejího provozovatele, který musí zajišťovat její údržbu. „Přestože bychom za jiné situace asi podpořili odvážnější výtvarné i technologické řešení, případně se přimlouvali za precizní navrácení do původního stavu, v dané situaci je vítězný návrh optimálním kompromisem mezi historií místa, jeho kontextem a novým přístupem k věci,“ přidal další důvod, proč se porota rozhodla pro vítězný návrh, člen poroty s poradním právem Vladimír Brož vystupující pod uměleckým jménem Vladimir 518.