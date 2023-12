Skvělou party připravíte i na poslední chvíli

Silvestrovskou party zvládnete hravě naplánovat a připravit i v tak krátkém čase, jaký do posledního dne v roce ještě zbývá. Byt máte určitě ještě vyzdobený z Vánoc. Na večírek ho tak stačí trochu dozdobit. Girlandy, konfety a světýlka budou to pravé! Samozřejmě ale můžete popustit uzdu fantazii a výzdobu pojmout i více extravagantně nebo ji ladit do konkrétního stylu.