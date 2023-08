Šperkem interiéru panelákového bytu je čtveřice zelených židlí

V kuchyňské lince se nachází vše, co by měly tyto prostory obsahovat. Je zde místo pro vestavěnou lednici, vestavěnou digestoř, troubu ve výšce ramen klientů, takzvanou potravinovou skříň na skladování suchých potravin, výsuvný šuplík na tablety do myčky a jiné mycí prostředky, a to hned vedle skříňky s dřezem a prostorem na odpadky.