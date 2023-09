Podívali jsme se do chátrající budovy plzeňských lázní a víme, jak bude nově vypadat

Bývaly tam lázně a plovárna, s párou, masážemi, kadeřnictvím i holičstvím. Když se budova ve 30. letech minulého století stavěla, patřila k tomu nejmodernějšímu, co tehdejší české lázeňství nabízelo.

„A ještě před tím ji podle nás zdegradovala přestavba po zásazích spojeneckých bomb. Poválečná výstavba neměla dostatečně kvalitní materiály. V těch částech, které se předělávaly, je to, eufemisticky řečeno, ve stavebně podezřelém stavu,“ myslí si.

To dnes patří Plzeňskému kraji, které s ním má smělé plány – chce z něj mít multikulturní centrum. Na místě začne být rušno už letos – do konce roku má jít k zemi budova v zadním traktu, kterou plánoval zbořit již předchozí majitel. Na uvolněném místě vyrostou nové přístavby doplňující původní stavbu ve tvaru L.

V provozu byly lázně do roku 1993, poté už budova chátrala.

Okna do ulic stejně jako ta do dvorní části měla vysoko parapety, protože byla většinou nad převlékacími kabinkami a prostory s vanami a sprchami. Pro společenské účely je podle architektů nutné parapety snížit, aby byly prostory příjemnější a lidé měli výhled ven.

Novou podobu získá i vstupní vestibul do budoucí galerie s prodejnou vstupenek a místem pro občerstvení. Dnes spíše nenápadný prostor s malým bočním schodištěm má působit mnohem více vznešeněji a vzdušněji.

Se stavbou samotnou by se podle Macha z KCPK mělo začít v roce 2025. „A pak je odhad, že by měla trvat 2,5 až 3 roky,“ počítá technický ředitel. Náklady se mají vyšplhat na 1,5 až 2 miliardy korun. „Tři sta až pět set milionů by se mohlo sehnat z evropských dotací,“ věří Mach.