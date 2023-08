FOTO: Z někdejší chlouby lázeňství je v Plzni znečištěný squat a paintballové hřiště

Bývalé městské lázně v Plzni byly v době svého postavení považovány za nejmodernější lázně v republice. Fungovaly do konce 80. let, od té doby chátrají. Jeden čas zde majitel dokonce provozoval paintballovou arénu. To by se mělo v blízké budoucnosti změnit, část objektu půjde k zemi a část projde rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž cena by se mohla podle odhadů vyšplhat až ke dvěma miliardám korun. V objektu by měla sídlit galerie, zázemí pro zájmové kroužky a multifunkční sál pro kulturní akce.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Místnost v minulosti používaná jako bazén se změní na multifunkční sál, který pojme 200–300 lidí