Pivovar u Libeňského zámku se promění v kulturní centrum

Kdysi se tu vařilo pivo, dnes si už ale nenápadný objekt kousek od řeky v Praze-Libni s pivovarem spojí málokdo. Typické pivovarské komíny šly před dvěma desítkami let k zemi. Do opuštěného komplexu se teď vrací život, dostává nový účel a čeká ho rekonstrukce. Podívejte se společně s kamerou Novinek, jak to vevnitř vypadá a jaké jsou plány architektů.

