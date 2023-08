Od zítřka žijeme všichni na ekologický dluh. Snižovat jej můžeme i šetrnějším stylem života doma

Celosvětová kampaň, za níž stojí nezisková organizace Global Footprint Network a na níž se podílejí světové ekologicky zaměřené organizace (například Světový fond na ochranu přírody WWF) pro každý rok vypočítává datum, kdy poptávka lidstva po přírodních zdrojích a službách v daném roce překročí množství, které je planeta Země za jeden rok schopna obnovit. Jednoduše řečeno: to, co lidstvo do daného data v daném roce z přírody vytěží či jinak získá, je možné během jednoho roku regenerovat. A to, co se těží či jinak získává a využívá po tomto vypočteném datu, se v daném roce již obnovit nestihne.