Od ledna startuje program Nová zelená úsporám Light. Komu je určen a co s ním lze financovat

„Problém vidím v tom, že jediné kritérium pro získání dotace na výměnu oken je to, aby okno mělo trojsklo, aniž by se stát díval na to, jak je kvalitní a zda je správně namontované. Je přitom prokázané, že nekvalitním oknem může unikat až 50 % tepla. Navíc sebekvalitnější okno, když je špatně namontované, nikdy nebude fungovat správně a dotační program přitom umožňuje i montáž svépomocí. V extrémních případech se tak může stát i to, že si žadatel o dotaci zakoupí okno, které pouze zapění do otvoru, čímž se snižují požadované tepelně-izolační vlastnosti, a přesto podporu získá,“ varuje Tomáš Sysel z nezávislého Institutu zdravého bydlení.