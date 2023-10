Obytný kontejner na břehu rybníka nabízí pohodlné a soběstačné bydlení i romantiku

Obytný kontejner stojí nedaleko obce Ondřejov na Pelhřimovsku. A ačkoliv jsou jeho vnější rozměry jen 2,6 × 7 m, disponuje netušenými možnostmi.

„Umí být díky podvozku s koly mobilní. Jeho rozměry byly záměrně uzpůsobeny tak, aby bylo možné jej jednoduše transportovat po silnici,“ popisuje architekt Jan Bek z ateliéru BekArch, spoluautor projektu mobilního kontejneru. Spolu s ním na projektu spolupracoval stavitel Stanislav Líkař, majitel stavební firmy 4interior&tiles.

Ve srovnání s klasickým domem je to snadnější i s místem, kde může mobilní příbytek stát. „Na mobilheimy se nevztahují klasická stavební povolení, většinou jim postačuje územní souhlas. Je tak možné je situovat klidně v horách i uprostřed přírody, avšak pouze na zastavitelnou parcelu – není tedy možné ho umístit třeba do lesa,“ vysvětluje architekt. Ideální je ovšem parcela se studnou. To kvůli snadnému přístupu k vodě.

Kdepak, to vás nešálí zrak, tohle je skutečně poloviční dům

Okno, kam se podíváš

Pohledově příbytek zapadá do okolní přírody, a to díky tmavě mořenému modřínovému obkladu. Celému kontejneru dominují velkoformátové prosklené plochy, opticky naprosto dokonale propojující exteriér s interiérem. Vstupy do kontejneru tvoří boční protilehlá okna, která jsou zcela výsuvná do strany.

Panoramatické okno z čelní strany poskytuje nekonečný výhled na rozlehlý rybník přímo z prostorného dvoulůžka. Že ale někdy člověk chce mít přece jenom více soukromí? I s tím autoři projektu počítali. Centrální okno je možné zakrýt otočnými okenicemi zvenčí.

Foto: Tino Kuskunis +4

Bříza v hlavní roli

Interiér se celý nese ve znamení březové překližky, která svým světlým odstínem a klidnou texturou dřevodekoru působivě kontrastuje s vnějším tmavým obkladem. „Přírodní dýha ve světlém odstínu opticky zvětšuje celý prostor. Navíc je to nedoceněný materiál, pokud jde o její pevnost a odolnost. Její působivá jednoduchost také vyvolává velmi přirozený dojem,“ říká architekt.

V minidomku nechybí ani kuchyňský kout. Vybaven je lednicí i dvěma plotýnkami na plyn. Je zde také samostatná koupelna s teplou sprchou a chemickou separační toaletou. Rovněž koupelna disponuje dostatkem přirozeného denního světla, a to díky střešnímu světlíku.

Od zbytku interiéru je oddělena dveřmi z překližky s magnetickým kováním. Do dveřního křídla jsou zabudovány magnety a do zárubně jejich protikus. Když se k sobě obě části přiblíží, dveře se plynule dovřou a drží v zárubni, aniž by se vysunula střelka, která by je mechanicky zajistila. K otevření dveří tak stačí jen zatáhnout za subtilní madlo.

Technické informace Užitná plocha: 14,2 m² Plocha pozemku: 657 m² Skladba stěny tl. 250 mm: Rhombus 20 mm, dřevěná lať 30 mm, difuzní fólie, vata 150 mm, lať 30 mm, překližka multiplex 18 mm Střešní krytina: PVC fólie Zasklení: Kalibra, posuvné prvky 3900 × 2400 mm Kamna: Haas+Sohn, model Ovalis Nábytek: truhlářské výrobky Mairyss Dveřní kování: M&T, kování Magnetic s madlem YES! Vypínače a zásuvky: Jung Světla: Ilumix Obklady: Keramika Soukup, obklady Caesar Baterie: Perfecto design, baterie Remer Židle: Egoé

Je soběstačný

Vzhledem k tomu, že mobilheim může stát klidně i na nezasíťovaném pozemku, připravili ho autoři projektu na principu off-grid. Tedy tak, aby byl energeticky soběstačný, bez potřeby připojení na inženýrské sítě.

„Na střeše kontejneru jsou fotovoltaické panely, díky nimž domek čerpá energii výhradně ze slunce a ukládá ji do baterie. Ukazatel jejího stavu se pak nachází na boku šatní skříně,“ říká Jan Bek.

Energie z fotovoltaických panelů bohatě vystačí na osvětlení, chod lednice i ohřev vody. K zatápění v zimních měsících slouží otočná krbová kamna na dřevo. Kontejner je zateplený, takže v zimně neuniká teplo ven a v létě se interiér nepřehřívá.

Maximální spojení s přírodou

Kromě velkých oken si lze okolní přírodu užívat plnými doušky i v exteriéru. A to díky dvěma malým vyvýšeným terasám po obou stranách minidomku, které jsou tvořeny výklopnými okenicemi u posuvných oken. Spodní výklopy slouží jako podloží terásek, horní pak jako jejich zastřešení.

Romantický výhled na rybník ale poskytuje také pohodlná wellness káď, tzv. finská lázeň s vlastními kamny pro ohřev vody, do které to je z domku jen pár kroků. Ničím nerušenému útěku od reality všedních dní do oázy klidu tak nic nebrání…