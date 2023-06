Nejlepší kanceláře jsou v průměru menší, zato kreativně zařízené. Toto je deset nejkvalitnějších

Soutěž Kanceláře roku si klade za cíl oceňovat a podporovat kvalitu pracovního prostředí a kancelářský design. I proto její organizátory letos potěšil větší zájem o účast, díky čemuž mohli i vysledovat nové trendy v oblasti zařizování kancelářských prostor. Přihlášky do soutěže mohli posílat nejen samotné firmy, ale i architektonická studia. Soutěž již posedmé organizovala společnost Prochazka & Partners se svými partnery. Do klání se letos přihlásilo 75 kanceláří, jež se utkaly o vítězství v devíti kategoriích. Svou speciální cenu pak ještě udělila i odborná porota.

„Letošní ročník soutěže Kanceláře roku ukázal, že kanceláře jsou stále nejdůležitějším místem pro pracovní setkávání. Oproti loňskému ročníku pozorujeme rostoucí zájem o naši soutěž a největším trendem kromě pokračující kvality regionálních realizací bylo určitě snížení podlahové plochy soutěžních kanceláří. To ukazuje jednak na to, že kvalitní architektura není pouze doménou největších měst a velkých korporací, ale i na to, že budování nadstandardního zázemí pro zaměstnance je klíčové i pro regionální firmy jakékoliv velikosti,“ říká Radek Procházka, zakladatel soutěže Kanceláře roku.