Soutěž Czech Grand Design zná finalisty. Cenu může získat třeba fototerapeutické svítidlo

DESIGNÉR ROKU

• Duo Lexová&Smetana - kolekce sedacího nábytku Hide and Seek (Polstrin)

• Daniel Piršč - limitovaná kolekce váz s názvem Barzoj

• Jan Plecháč - postel Libra (Johann Malle)

VÝROBCE ROKU

• Firma Amplla - hasicí přístroje Hussechuck a Shield (Přemysl Kokeš, David Rosinai, Zuzana Ambrožová)

• Firma Polstrin - kolekce sedacího nábytku Hide and Seek (duo Lexová&Smetana)

• Firma Ton - kolekce sedacího nábytku 822 (Claesson Koivisto Rune)

OBJEV ROKU

• Alena Konečná - Hledání světla - fototerapeutické svítidlo

• Tomáš Němec - kolekce s názvy FW22 Thanks God I´m an Atheist a SS23 The Lady of the Lines

• Johan Pertl - série objektů s názvem Monumentality a stolky Utopia

MÓDNÍ DESIGNÉR ROKU

• Zuzana Kubíčková - kolekce Couture 2022/23

• Liběna Rochová - kolekce Inside 23

• Zoltán Tóth - kolekce Labora23 (spolupráce: Alexmonhart, SALONč4)

DESIGNÉR ŠPERKU ROKU

• Bold studio by Markéta Kratochvílová - kolekce Archean

• Dick Wolf - kolekce Marina

• Anežka Juhová - kolekce Taro

GRAFICKÝ DESIGNÉR ROKU

• Julie Dítětová - AI generované vzory – Machine learning: Programming Patterns

• Side2 (Tomáš Machek, Richard Jaroš) - projekt Čitelná Praha – navigační systém pro pěší a veřejnou dopravu (Hlavní město Praha)

• Studio Marvil (Olga Benešová, Jiří Karásek, Tereza Saitzová, Vojtěch Vavřín, Pavel Zelenka) - vizuální styl pro neziskovou organizaci Člověk v tísni

FOTOGRAF ROKU

• Iryna Drahun - fotografie pro Sing Sing Soundsystem, The Melancholy of Marissa Cooper, film The Mácha a Julie Béna

• Julie Hrnčířová - portréty Amelie Siba pro časopis Full Moon, fotografie pro módní návrháře Lisu Billander a Tekla Lou, fotografie veřejné sochy Scape pro architekty Roman Kekel&Danny Nhat

• Ladislav Kyllar - portréty Sky Ferreira pro časopis Interview a Sadie Coles pro Modern Matter, kampaň Acne Studios - Repurposed a editorial Wet Towels Left On The Floor pro časopis Replica Man

ILUSTRÁTOR ROKU

• Darja Čančíková Bogdanová - ilustrace knihy Pan Nikdo a bílá tma (Dora Kaprálová, Baobab)

• Jindřich Janíček - ilustrace autorské knihy Na západ severozápadní linkou (Paseka) a knih Lampička (Annet Schaap, Baobab), Bitva o diamant (Bára Dočkalová, Raketa) a Ztracený svatý (Ondřej Horák, Alexandra Kusá, Take Take Take, SNG)