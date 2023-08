Jaké záruky se vztahují na FVE a jaká mohou na spotřebitele číhat rizika

Stejně jako při výběru jakéhokoli jiného zboží je v případě pořízení FVE velmi důležité si hned na samém začátku vybrat vhodného dodavatele celého systému. Ten by totiž měl být se zákazníkem v kontaktu i do budoucna.

„Ačkoliv je fotovoltaika považována za bezúdržbovou, doporučujeme pravidelné revize alespoň jednou za 5 let. Většina problémů, které naši technici během servisních výjezdů řeší, je způsobena chybami při instalaci nebo softwarem střídačů,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský ze společnosti S-Power Energies.

Velmi důležitou roli pak při rozhodování mezi jednotlivými firmami by měly hrát záruční podmínky, které konkrétní dodavatel na FVE poskytuje. Firmy totiž poskytují záruky na rozličné části systémů s rozličně dlouhou dobou, a tak je třeba právě záručním podmínkám věnovat opravdu bedlivou pozornost. Například jinak je dlouhá záruka na jednotlivé komponenty, která se obvykle odvíjí od záruční lhůty poskytované samotným výrobcem a která se obvykle pohybuje od 5 do 10 let. Vztahuje se na akumulátory (zde se záruka řídí rovněž počtem cyklů, obvykle je to 4000–6000), střídače a prvky elektroinstalace. Na samotné montážní práce může být pak ale už jen zákonná dvouletá záruční lhůta.

8 tipů, jak si vybrat spolehlivého dodavatele FVE

Samostatnou kapitolou z hlediska záruky je pak výkon panelů, na něž dodavatelé poskytují zpravidla nejdelší záruku, od 25 let, přes 30 a v budoucnu by měly být na trhu i panely, na něž se dodavatel chystá dávat záruku 40 let. Na mechanické poškození panelů pak dodavatelé poskytují také delší záruku, 15, ale i 20 let.

Co by mělo být obsahem záručního listu informace o produktu (výrobce, model, datum výroby)

délka záruční doby a specifika různých typů záruk

postupy a podmínky reklamace

kontaktní údaje pro případnou reklamaci Zdroj: S-Power Energies

Nejčastější chyby jsou při instalaci interiérových částí

Jak plyne ze zkušenosti dodavatelů FVE, se samotnými záručními podmínkami obecně problém nebývá - záruky se u panelů vztahují na mechanické i funkční poruchy a problémy například s neuznáním reklamace ze strany výrobce panelu se obvykle nevyskytují.

„Problematická bývá hlavně správná instalace především vnitřních částí FVE, aby byly splněny podmínky pro uznání reklamace. Stává se totiž poměrně často, že si lidé fotovoltaiku instalují svépomocí nebo instalaci svěří firmě, která tyto náležitosti neřeší a provede instalaci i v nevyhovujících podmínkách. Doporučuji proto, aby se lidé na podmínky správné instalace s ohledem na záruky ptali a neobcházeli je,“ radí Lukáš Papež ze společnosti Woltair.

Foto: Persola S vlastními panely tolik problémů nebývá, potíže může ovšem způsobit špatná instalace prvků systému umístěných v interiéru domu.

„Pokud fotovoltaickou elektrárnu instaluje specializovaná firma, měla by poskytnout záruku na kvalitu instalace a správnou funkci systému. Tato záruka by měla zahrnovat nápravu případných vad, které by se mohly objevit v důsledku nesprávné instalace,“ doplňuje jeho slova Michal Priputen ze společnosti Persola.

Doporučení pro spotřebitele

Vzhledem k tomu, že si většina lidí pořizuje FVE na střechu domu s výhledem, že ji bude užívat trvale, je praktické se při jejím pořizování zajímat také například o to, zda je záruka na fotovoltaiku přenosná v případě prodeje nemovitosti na nového majitele.

Jedním z důvodů odmítnutí reklamace dodavatelem může být také zanedbání pravidelné kontroly systému. I proto je vhodné její význam nepodceňovat a svěřit tento akt specializované firmě.

Záruka se nevztahuje na poškození přírodními vlivy, jako jsou například bouřky nebo požár. Tuto možnost je proto vhodné spíše ošetřit v rámci pojistné smlouvy.

Foto: Schlieger Na samotné panely a jejich výkon dávají výrobci, a tedy i dodavatelé, nejdelší záruku. Obvykle to bývá 25 let, může to však být i více.

Anketa Zažili jste problémy s uplatněním záruky na fotovoltaický systém? Ano 0 % Ne 0 % Celkem hlasovalo 0 čtenářů.