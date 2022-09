Milovník počítačových her si zařídil pokoj jako kokpit raketoplánu

V přepočtu tři čtvrtě milionu korun investoval milovník počítačové onlinové hry Star Citizen do proměny svého pokoje ve východním Thajsku, ve kterém nejenom hraje, ale také pracuje. V nadšencích do podobných her, ale tře třeba i létání obecně, vzbudí jeho „doupě“ jistě zasloužený respekt a dost možná trochu té závisti. Vypadá totiž jako kokpit raketoplánu.

BEZ KOMENTÁŘE: Nadšenec si vybudoval unikátní hráčské doupě. Vypadá jako interiér fiktivní vesmírné lodi C2 Hercules.Video: AP