Kotle na pevná paliva mají stále budoucnost

S blížící se topnou sezonou v mnoha domácnostech pomalu roste nervozita. Ceny plynu a elektřiny se sice dostaly pod „stropy“, které zatím platí do konce roku 2023, co ale přijde v zimních měsících, jak se trh bude vyvíjet, to s jistotou neví nikdo. Nejen proto mnoho lidí, kteří mají kotle na plyn či elektřinu, přemýšlí o pořízení druhého zdroje energie. Nebo o změně zdroje vytápění hlavního. A to na kotel na tuhá paliva, nejčastěji na dřevo nebo pelety.