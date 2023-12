Když se do stavby perníkových chaloupek pustí architekti, je z toho vždycky celé městečko

Když se do tvorby perníkových chaloupek pustí více než padesátka architektů, je zřejmé, že nevznikne nic menšího než celé Perníkové městečko. A samozřejmě že je celé poživatelné. Městečko v minulých letech vystavovali v Londýně, letos se akce přesunula do New Yorku a je znovu na co se dívat.

Městečko z perníčkůVideo: Reuters