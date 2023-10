Hlavní cenu Designbloku mají Cake Houses. Za dům, který je možné nakonfigurovat si podle přání

V ostře sledované kategorii oceňující nejlepší nábytek porota vyzdvihla zavedenou značku mmcité, která vystavila kolekci Morse z dílny belgického Studia Segers. Přenáší v ní slavnou Morseovu abecedu do veřejného prostoru. Krátké a dlouhé signály jsou realizovány v podobě dřevěného sezení krátkého či dlouhého typu určeného do prostoru letištních hal, nádraží nebo i do exteriéru.