Umělec Tadeáš Podracký: Znovuzrození to vše propojuje

Co jste připravil pro festival Prague Art Week?

Je to výstava objektů The Bloom of Bones. Vyjadřuji se v ní k prostředí člověka, zpracovávám objekty každodenní spotřeby a potřeby. Ty artefakty vznikly nově přímo pro tuto výstavu. Celé je to propojené reliéfem, který zpracovává personifikaci smrti. Je tam abstrahované vyobrazení smrtky, která se z kostí přeměňuje do florálních motivů. Toto téma, které je ovlivněno urbanizovanými rituály lidového umění, potom aplikuji do dalších objektů.

Říkáte, že pracujete s předměty běžného života. Jaké jste si vybral?

Mám tam hřeben, zrcadla, stoličku nebo věšák. Všechno to jsou skulptury, reálnou funkci nemají, ale baví mě vybírat si takovéto objekty, protože nějakým způsobem zpochybňuji to, jak s nimi zacházíme a jak o nich přemýšlíme.

Foto: František Svatoš Ukázka jednoho z objektů.

Z čeho vychází název výstavy The Bloom of Bone?

V češtině bychom to mohli přeložit jako Rozkvět kostí. Název vychází z organického tvarosloví, které přechází z anatomie do botaniky. Často si představuji, jak by předměty každodenní potřeby asi vypadaly, kdyby byly tělem v prostoru. Bourám tím naši představu toho, co to tělo je. V této výstavě se zajímám o kontext lidové kultury, která je spojená s živly, jmenovitě se zemí, znovuzrozením, se smrtí a se životem.

Znovuzrození je stěžejní téma, nebo míříte jinam?

Je to určitý princip, s nímž si při rozkládání těch objektů hraju. Často se v mé tvorbě opakuje růst, nebo naopak rozpad, dekonstrukce a prorůstání člověka do okolí. Znovuzrození to vše na výstavě The Bloom of Bones propojuje.

Foto: František Svatoš Organická plastika od Tadeáše Podrackého.

Foto: Tomáš Brabec Přírodu připomínající objekt.