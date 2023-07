Takhle vypadá splněný sen milovníků aut. Sídlo s garáží pro 30 vozů je na prodej takřka za tři čtvrtě miliardy

Host je při vstupu do sídla uveden do prostorné haly s výraznou mramorovou dlažbou v šachovnicovém vzoru, velkolepým lustrem a dvojitým schodištěm, které jej zavede do horního podlaží. Tam nalezne mj. hlavní obývací pokoj, jenž zaujme dřevěným kazetovým stropem, masivními dřevěnými podlahami a nepochybně i barem, jenž je rovněž obložen dřevěným táflováním. V domě jsou pak ještě další tři obývací pokoje, které jsou však zařízeny spíše ve světlých barvách.