Dům na svažitém pozemku elegantně spojil bydlení pro mladou rodinu i prarodiče

Pozemek se mírně svažuje směrem k jihovýchodu. Svažitost terénu nabízí malebné výhledy do okolních pastvin, lesů a částečně do místní zástavby.

V nejnižším bodě pozemku, kde přístupová cesta kříží potok a kde končí asfaltový povrch, stojí malá boží muka s lavičkou. Přestože se nacházejí na pozemku investora, jedná se o veřejně přístupné místo, které je už po staletí součástí křížové cesty vedoucí z Nového Jičína do Štramberka.

Parcela na zelené louce nemá téměř žádnou sousední zástavbu, která by definovala strukturu a tvarosloví. V relativní blízkosti se nachází dvě katalogové dřevostavby se sedlovou střechou, zbytek okolní zástavby je mixem rozličných typů rodinných domů z různých období.

Odpověď na otázku „Jak by měl dům vypadat?“ v tomto případě nebývá jednoduchá. Vzhledem k rozpočtu, nabitému stavebnímu programu a také požadovanému konstrukčnímu systému dřevostavby v návrhu byl využit racionální přístup s opakováním konstrukčních prvků.

Na hranici vymezených ochranných pásem byly umístěny dva do sebe vetknuté tubusy se sedlovými střechami. Základní tvar domu se tak na první pohled jeví jako tradiční podbeskydská zástavba, kterou tvoří drobné jednopodlažní domky se sedlovou střechou.

Hmoty vytvářejí jakési uzavření od severu a rozevírají se do privátního dvora s výhledy do přilehlého lesa. Dvůr lemují ochozy, na kterých je možné díky krytí přesahem střechy celoročně relaxovat a poslouchat zurčení blízkého potoka, šumění lesa nebo třeba jen vzdálený ruch běžného vesnického života.

Slunce je v letních měsících stíněno vzrostlými stromy u potoka, v zimě paprsky proniknou větvemi stromů až do domu.

Na zádveří navazuje na jednu stranu chodba výměnku, na druhou stranu hlavní obytný prostor. Chodba lemuje východní stranu výměnku a umožňuje vstup do technické místnosti, koupelny a ložnice. Zároveň propojuje toto křídlo s terasou.

Při vstupu do hlavní obytné části rodinného domu vcházíme do velkého převýšeného prostoru s kuchyní a jídelnou. Jako v celém domě i zde je kladen důraz na umožnění průhledů skrz dům či ven do krajiny.