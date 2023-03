Bydlí se psem v přestavěné sanitce. Jeho domov je soběstačný a náklady v něm nižší

James ve volném čase surfuje, leze po skalách a vyráží na pěší túry do těch nejmalebnějších míst, která objeví. Podnikl dlouhé expedice z Kalifornie do Colorada a o svých dobrodružstvích informuje na svém profilu na sociálních sítích. Jeho snem je absolvovat a dokončit cestu po Panamerické dálnici, která se táhne od Aljašky po Patagonii. Pokud by se jednou měl vrátit k životu v klasickém zděném domě, tak to prý bude jen tehdy, až se bude chtít usadit a založit rodinu.