Bydlení pro seniory, rozhledna, čtenářský pavilon i rodinný dům. Studentská soutěž dřevostaveb zná letošní vítěze

Příjemné prostředí domova pro seniory, zajímavá válcovitá rozhledna, čtenářský koutek určený do exteriéru i atypicky řešený rodinný dům, to všechno jsou návrhy, které nadchly odbornou porotu a veřejnost v desátém ročníku oborové studentské soutěže Stavby s vůní dřeva. Do klání se letos se svými 47 návrhy dřevěných staveb rozličných velikostí přihlásilo 49 studentů z 10 českých a pěti slovenských fakult.

Foto: Archiv soutěže Stavby s vůní dřeva Vítězné stavby