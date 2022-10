Aby dveřní kování dlouho vydrželo

Dveřních i okenních klik se doma dotýkáme snad ze všeho nejvíce. Není divu, že to na jejich povrchu obvykle začne být brzy vidět. Platí to obzvláště v případě, když je kování stříkané barvou podle vzorníku RAL. Podle výrobců dveřního kování nejsou lakované povrchy na tento typ produktu vůbec vhodné. Jsou totiž příliš měkké, a proto se snadno poškrábou či jinak poničí.

Protože jsou ovšem takové kliky relativně levné, nejdeme je v mnoha domácnostech. Naštěstí je lze opravit. Není to zase až tak složité, jen pracnější. Znamená to kliku odmontovat, zbavit starého nátěru, přestříkat ji novou RAL barvou a po zaschnutí opět namontovat zpět na dveře.

A takto pokaždé, když se klika nepřehlédnutelně odře. Zatímco v některých domácnostech se tak stane jednou za několik let, jinde to může být častěji. V takovém případě se ale již vyplatí zvážit nákup kliky nové, z jiného materiálu, který vydrží.

Aby si dveřní kování uchovalo svůj původní hezký vzhled co nejdéle, měl by být povrch tvořen kovovou vrstvou – jedná se o galvanické a aktuálně velmi populární titanové povrchy.

Nejprve by bylo třeba kovový povrch z kování pomocí chemický procesů stáhnout, obnažené části by bylo třeba přebrousit, aby se odstranil škrábanec, pak by jej bylo nutné znovu vyleštit a opětovně aplikovat kovový povrch. Z popsaného je asi zřejmé, že tyto opravy výrobci standardně neprovádějí.

Ten, kdo chce kliku na celý život, měl by hledat mezi výrobky z již zmíněné mosazi, a to s ponechaným základovým materiálem na povrchu. Protože taková klika na sobě nemá nanesenou žádnou povrchovou úpravu, není, co by se z jejího povrchu seškráblo.