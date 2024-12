Lidé v Kunraticích zachraňují první obecní dům. Z ruiny vlastníma rukama budují nové srdce vesnice

Ještě nedávno měl namále a hrozilo jeho zřícení. Obec to tak ale nenechala a dům, který v Kunraticích stál jako první, převzala do svého vlastnictví i s přilehlým dvorem a dalšími stavbami.

Objekt číslo popisné 1, kde by měl být v budoucnu obecní dům.

O osudu devíti staveb anebo jejich pozůstatků rozhodli místní v hlasování, kam přišli se svými návrhy. Z „Jedničky“ by měl vzniknout obecní dům a v něm by se měl najít prostor pro obecní úřad, muzeum věnované historii kunratické marmeládovny a místní slavné soutěži Kunratická Jamparáda. Vejít by se měla i knihovna, společenské centrum či klubovny spolků.