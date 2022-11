Západ může ukončit závislost na bateriích z Číny do roku 2030, tvrdí studie

Spojené státy a Evropa by mohly do roku 2030 ukončit svoji závislost na bateriích pro elektromobily z Číny prostřednictvím nových kapitálových výdajů více než 160 miliard USD (3,8 bilionu Kč). Uvedl to list Financial Times s odvoláním na prognózu společnosti Goldman Sachs, do které měl možnost nahlédnout.

Foto: Škoda Auto Výroba elektrických baterií ve firmě Škoda Auto (ilustrační foto)

Analytici investiční banky věří, že poptávka po bateriích by mohla být v příštích třech až pěti letech uspokojena bez dodávek z Číny díky investicím jihokorejských konglomerátů LG a SK Hynix v USA. Pro dosažení soběstačného dodavatelského řetězce by země konkurující Číně musely vynaložit 78,2 miliardy USD na baterie, 60,4 miliardy USD na komponenty, 13,5 miliardy USD na těžbu lithia, niklu a kobaltu a 12,1 miliardy na rafinaci těchto kovů. Goldman Sachs předpovídá, že podíl korejských výrobců baterií na americkém trhu se do tří let zvýší na přibližně 55 procent z 11 procent v roce 2021. V současnosti dominuje výrobě baterií Čína, a to i v oblasti těžby a rafinace surovin. Vyrábí tři čtvrtiny všech baterií. Tuto dominanci by podle analytiků mohla narušit ochranářská politika v Evropě a USA spolu s alternativními technologiemi baterií, které vyžadují méně důležitých nerostních surovin z Číny.