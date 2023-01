Vraťte rychlostní limit na vyšší hodnotu, žádají britské motoristické organizace

Na několika dálnicích ve Velké Británii klesl rychlostní limit z běžných 70 na 60 mil v hodině, tedy ze 113 na 97 km/h. Týká se to částí dálnic M1, M4, M5, M6 a M602; snížení je součástí výzkumu, zda takový krok přinese nižší emise oxidu dusíku.

Podle novin The Telegraph navíc modely, na jejichž základě výzkum probíhá, nebraly v potaz emise pevných částic z brzdění. Stejně tak snížená rychlost platí i pro elektromobily, které žádné oxidy dusíku do ovzduší při své jízdě nevypouštějí.

Pro to měla organizace argument, že by bylo nebezpečné, kdyby jedna vozidla jezdila rychleji než jiná. Takový rozdíl by ovšem nebyl neobvyklý, kamiony běžně jezdí nejvýše 90 km/h na silnicích, kde jiná auta mohou jezdit rychleji.