Stellantis v Evropě končí s lobbingem. Nemůžeme čekat na politiky, říká šéf

Co to znamená? Podle Tavarese je nejlepší cestou k čisté dopravě elektromobilita. „Myslím, že jsou dva přístupy, jak vyřešit problémy s CO2 - pragmatický a dogmatický. Pragmatický se snaží snížit úroveň emisí CO2 tak široce a efektivně, jak je to jen možné s chytrým mixem technologií pohonu. Dogmatický přístup věří, že tohoto cíle jde dosáhnout pouze s bateriovými elektromobily,“ říká Tavares.