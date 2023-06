Volkswagen Golf nejspíš přijde o manuální převodovku. Kvůli emisím

V honu za co nejnižšími normovanými emisemi je manuální převodovka překážkou, protože řidiči umožňuje řadit zcela svobodně, kdežto elektronický mozek samočinné převodovky má nějaká pravidla, podle kterých se při řazení řídí - a která mohou být napsána tak, aby výsledné emise škodlivin byly co nejnižší.

To je důvodem, proč současný Volkswagen Golf osmé generace má při modernizaci, která by se měla ukázat ještě letos na podzim, přijít o možnost manuální převodovky. Včetně verze GTI mají všechny golfy mít dvouspojku DSG, alespoň podle vyjádření ředitele technického vývoje Volkswagenu Kaie Grünitze.

Britové nicméně spekulují, že by platilo pouze v případě, kdy by emisní norma Euro 7 prošla v aktuálně navrhovaném znění. To je předmětem ostrého nesouhlasu ze strany automobilek i řady členských států EU včetně Česka.