Volkswagen chce zvýšit tržby své stejnojmenné značky aut

Německý automobilový koncern Volkswagen chce do roku 2026 zvýšit tržby své stejnojmenné značky osobních automobilů o přibližně deset miliard eur (238,2 miliardy korun). To mu má pomoci zvýšit rentabilitu tržeb (ROS) na cílových 6,5 procenta, neznamená to však, že se celých 10 miliard eur promítne do zisku.