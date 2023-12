Volkswagen bude šetřit a zkrátí čas na vývoj nových modelů

V rámci programu „Accelerate Forward/ Road to 6.5“ tak mají být přijata úsporná opatření na všech úrovních společnosti, která by měla do roku 2026 ušetřit částku asi 10 miliard eur, což je v přepočtu necelých 245 miliard korun, uvedl Volkswagen. Road to 6.5 je pak odkazem na snahu zlepšit udržitelnost o 6,5 procenta do roku 2026.