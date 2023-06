V Liberci představili Mopedix, první český moped s elektrickým pohonem

Konkurence elektrokol, na která není potřeba mít řidičské oprávnění, se Špaček nebojí. „Za mě je to spíš alternativa, myslím si, že to bude spíš pro jiné lidi než pro ty, kteří si kupují elektrokola. Ale částečně si myslím, že i lidé, kteří si elektrokolo z nějakého důvodu koupili, tak by mohli skončit u nás, protože to bude příznivější. Tam to šlapání odpadne, nebo si může šlapat, když chce, ta možnost tam je, ale není to nutnost jako na elektrokole,“ dodal.