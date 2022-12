Dotace na e-auta: experti mají výhrady

S námětem na zavedení určité obměny někdejšího šrotovného přišel Jurečka minulý týden. Financovat by se podle něj mělo ze Sociálního klimatického fondu. Ten je určen na kompenzace související s přechodem na ekologičtější ekonomiku a Česko v něm může do roku 2032 vyčerpat téměř 1,74 miliardy eur, tedy okolo 42,6 miliardy korun.

„Předpokládá se, že pro ohrožené skupiny obyvatel by mohlo být jedním z nástrojů podpory šrotovné, tj. výměna za čistá vozidla, jehož parametry by se nastavovaly v návaznosti na spuštění celého systému podpory ze Sociálního klimatického fondu, a budeme o nich včas informovat,“ sdělil Právu Jurečka.

Podle ekonoma Štěpána Křečka z BH Securities by pak bylo důležité nastavení parametrů, aby Česko nedopadlo podobně jako Německo před třinácti roky. „Německým šrotovným se tehdy dotoval český průmysl,“ varoval Křeček před scénářem, kdy by se uměle nastavila poptávka po typech automobilů, které se většinou vyrábějí v zahraničí.

Ministerstvo životního prostředí podle svého bývalého šéfa Richarda Brabce (ANO) již v letech 2016 a 2017 nabízelo automobilkám, aby šly se státem do společného projektu, podobně jako v Německu, kdy část dotace dává stát a část přímo automobilky, třeba v podobě tzv. šrotovného čili příspěvku na odstavení starých vozů. Jenže automobilky to odmítly a státní dotační program by nebyl efektivní, hodnotil v minulosti Brabec. Umožnil by totiž podle něj „získat elektromobil jako druhé nebo třetí auto bohatším domácnostem, ale ti, co na nové auto nemají, by ani s dotací na koupi elektromobilu nedosáhli“.