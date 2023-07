V autech nepotřebujeme obří obrazovky ani předpovědi počasí, říká šéf Alfy Romeo

„Já samozřejmě respektuji to, co například Mercedes dělá se svojí digitální technologií, ale naši zákazníci nehledají ve svých autech metr široké obrazovky infotainmentu nebo 200 digitálních asistenčních systémů, které se dají skrze ně zapínat a vypínat,“ uvedl pro Autocar Imparato.

Průzkum zákazníků Alfy Romeo měl vedení skutečně naznačit, že její kupující chtějí ve svých vozech spíše teleskopickou – tedy zasouvací – obrazovku infotainmentu a systém, který poskytne informace o vozidle, nikoli zbytečnosti, které řidiče zbytečnosti rozptýlí. Podle Imparata by mohla být cesta v rozšířeném head-up displeji. „Připadá mi to jako něco, co by měla Alfa udělat.“