Elektrický nástupce stelvia má dorazit v roce 2026. Alfa Romeo chystá i velký sedan

Nástupce v Evropě velmi úspěšného SUV Stelvio značky Alfa Romeo se má zaměřit na praktičnost a užitečnost - a hlavně to má být elektromobil. Uvádí to britský web Autocar s odkazem na Jeana-Philippa Imparata, šéfa automobilky.

„Pokud budeme mluvit o dojezdu, budeme mluvit o sedanu,“ řekl Imparato a naznačil tak, že cílem velké alfy bude dlouhý dojezd. To znamená zejména vycizelovanou aerodynamiku; nízký profil a s ním spojená co nejmenší čelní plocha jsou však také důležité pro nízký odpor vzduchu. Britové spekulují, že pokud by vůz měl 100kWh baterii, jako koncept Peugeot Inception, mohl by být dojezd na jedno nabití někde v okolí 700 kilometrů.