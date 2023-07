Alfa Romeo 4C se vrátí v jediném exempláři. Připomene výročí

To se původně představilo jako koncept v roce 2011 a o dva roky později vstoupilo do sériové výroby, která trvala do roku 2020. Navzdory nadšení, které z vozu fanoušci měli, bylo 4C pro Alfu problematické a nedařilo se ho příliš dobře prodávat. V současnosti se ale ojeté kusy v dobrém stavu prodávají i za dvojnásobek původní pořizovací ceny.