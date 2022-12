Tesla nejspíš nebude smět inzerovat svá auta jako samořídící v domovském státě

Automobilka Tesla dlouhodobě inzeruje svá auta, jako by byla schopná samočinného řízení – nabízí do nich systém s názvem „Full Self Driving“, tedy „Plně samočinné řízení“. Podle nového návrhu zákona v Kalifornii to od zatím neupřesněného data v roce 2023 již nebude smět činit.