Stellantis testuje své současné motory pro spalování syntetického paliva

Testovací protokol společnosti zahrnuje motory od roku 2014 do roku 2029. Stellantis říká, že přechod na syntetická paliva v budoucnu umožní majitelům současných vozidel se spalovacím motorem dekarbonizovat svůj vůz, aniž by ho museli vyměnit za elektromobil.

Tento program má teoreticky umožnit společnosti snížit emise 28 milionů vozidel se spalovacím motorem, které vyrobila od roku 2014 v Evropě. To by mohlo snížit emise CO2 až o 400 milionů tun od roku 2025 do roku 2050, pokud by byl syntetický benzin k dispozici a za přijatelnou cenu.