Škoda chce ještě letos umožnit placení u čerpacích stanic přímo z vozu

„Usilovně na tom pracujeme, aby byla služba dostupná v Česku ještě letos, stejně jako placení z vozu za parkování,“ uvedl Pelant. Služba Pay to Fuel již běží v pilotním provozu v Německu, Lucembursku a Dánsku a v létě se má rozšířit do dalších čtyř zemí. Dohromady bude dostupná u 4500 čerpadel. Do konce roku má být již v 11 zemích a u 16 000 stanic.