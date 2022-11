Proč a komu platit za nepojištěné auto? Garanční fond chrání před nepoctivci

To má ale jeden zásadní zádrhel. Zákon předpokládá, že vozidlo, které je registrováno jako provozované, taky ve skutečnosti jezdí po silnicích, a tedy k němu musí být uzavřeno povinné ručení. Proto existuje tzv. úhradová povinnost příspěvku do garančního fondu ČKP (České kanceláře pojistitelů).

Sazba příspěvku se aktuálně pohybuje od 4 do 563 korun v závislosti na typu vozidla; je sem zahrnuto všechno od malých motocyklů s objemem do 50 ccm po autobusy a tahače. Tato sazba se platí za každý den, kdy vozidlo nemá sjednané POV, takže se může celkem rychle vyšplhat do desetitisíců.