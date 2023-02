Příští generace Volkswagenu Golf může být levným elektromobilem

Nic zatím není pevně rozhodnuto, ovšem jméno Golf přišlo na přetřes v rámci různých možností pro nový vůz. A Thomas Schäfer, šéf značky Volkswagen, loni v říjnu hovořil o tom, že jméno Golf má velkou hodnotu a že měnit ho by bylo nerozumné. Spekulovalo se o tom, že tak bude nazvaná modernizovaná verze ID.3, ovšem tak to nakonec nebude. „Skutečná hodnota Volkswagenu Golf leží v autě velikosti ID.2,“ citují Britové své zdroje.

Volkswagen vidí ID.3 jako vůz větší než současný golf, ovšem ten elektrický se patrně nesmrskne do velikosti pola. Zmenšení vnějších rozměrů někam mezi dnešní golf (dlouhý 4284 mm) a dnešní polo (dlouhé 4067 mm) však očekávat můžeme, délka má být zhruba 4250 mm. Vnitřní prostor by ale měl být srovnatelný s vozy o třídu výš.

Ideu, že se golf vrátí do pozice lidového auta, také podporuje cíl Volkswagenu co do prodejní ceny - vůz má začínat na 22 500 eurech, tedy zhruba 533 tisících korun. To je citelné méně, než dnes stojí v Německu současný golf - začíná tam na 29 560 eurech (700 tisících korun). V Česku golf pořídíte od 633 tisíc korun.