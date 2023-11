Prémiové SUV Genesis GV70 obulo pohorky, nelekne se ani těžšího terénu

Prototyp Genesis GV70 Project Overland je velmi nevšedním spojením luxusního SUV a terénní výbavy, kterou už na první pohled prozrazuje výrazný střešní nosič s vyprošťovacími deskami, přídavným osvětlením, kufry a vyprošťovacím nářadím. Další přídavné osvětlení bylo umístěno do předního nárazníku.

Kromě toho došlo ke zvýšení podvozku a rozšíření karoserie o 50 mm, díky čemuž působí vůz na silnicích ještě důrazněji. Do upravených podběhů se nastěhovala nová 18palcová černě lakovaná kola Classic B-Rugged, obutá do terénních pneumatik Continental ATR, díky kterým by měl dobrodružný speciál zvládnout i náročnější terén.