Polovodičová baterie zvládne 1200 kilometrů na jedno nabití, plánuje Toyota

Zavedení polovodičových baterií by znamenalo, že by výrobci mohli počítat se skokově větší efektivitou elektromobilů, aniž by to jakkoli zvýšilo velikost či hmotnost baterie. Naopak, polovodičové systémy budou lehčí, čímž by vznikl prostor pro první skutečně agilní elektrické sportovní vozy s nízkou hmotností.