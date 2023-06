Britský start-up vyvinul baterii s bleskurychlým nabíjením. Namontoval ji do konceptu sporťáku

Nabíjení baterie elektromobilu je vždy otázka desítek minut, jen výjimečně se to povede z vybitého stavu k osmdesáti procentům do půl hodiny. Britská firma Nyobolt ovšem uvádí, že její baterie se nabíjí na 80 % pouhé čtyři minuty a na 100 % za další dvě.

K tomu má navíc být lehčí a menší než baterie, které pohánějí dnes běžné elektromobily, zvládnout více než 2000 nabíjecích cyklů a vydržet bezmála půl milionu ujetých kilometrů. Pokud vám to zní, že to je příliš dobré na to, aby to byla pravda, nejste sami.

„Dosáhli jsme toho tak, že jsme vynalezli materiály, které dovolí baterii přijmout všechen ten výkon – desetinásobný oproti tomu, co je dnes možné,“ říká Sai Shivareddy, generální ředitel Nyoboltu.

„Zapracovali jsme je do tradičního lithium-iontového článku,“ dodává s tím, že novinky – blíže neupřesněné, pochopitelně, firma si chrání svůj vynález – v materiálech se týkají zejména anody.

Samozřejmě, má to drobný háček. Baterie, která se má dobít za 6 minut, má kapacitu pouhých 35 kWh. Běžné dnešní elektromobily mají baterie s dvoj- i trojnásobnými kapacitami. Šest minut by tedy reálných asi nebylo, ale nižší desítky minut by měly být reálné, zejména pokud by člověk nabíjel do 80, nikoliv do sta procent.

Můžeme se také ptát, zda s takhle krátkým časem dobíjení vůbec je nutné mít obří baterie s kapacitou atakující 100 kWh, kdyby nabíjení mělo trvat jen zhruba stejně jako tankování benzínu. Ovšem to je trochu jiná debata, a také u nabíjení elektromobilu vždy platí, že deklarovaného času nabíjení vůz dosahuje v ideálních podmínkách a třeba v zimě je realita úplně jinde.

Foto: Nyobolt +5

Konceptu, v němž je prototyp 35kWh baterie nainstalován, propůjčí dojezd údajně až 250 km na jedno nabití. Zároveň vůz při hmotnosti pouhých 1246 kg – na malý sporťák pořád hodně, ale na elektromobil krásné číslo – nabízí výkon 476 koní a točivý moment 499 N.m, takže o dynamiku rozhodně nouze nebude.

Pokud vám jeho tvary něco připomínají, není se co divit – vypadá jako moderní reinkarnace první generace Lotusu Elise, která zanedlouho oslaví 30 let. A není to náhodou – za designem stojí Julian Thomson, jehož nejslavnějším výtvorem je právě Lotus Elise S1.

O výrobu se postaralo designérské studio Callum a i toto jméno musí být povědomé. Studio totiž založil designér Ian Callum, který kdysi vedl tvůrčí oddělení automobilky Jaguar Land Rover a kromě Jaguaru F-Type či posledního XJ stojí třeba za Astony Martin DB7, Vanquish a DB9.

Bude se tenhle vůz vyrábět? To je zatím ve hvězdách. Firma Nyobolt tvrdí, že na svou baterii získala od investorů 70 milionů liber (1,95 miliardy korun) a že ji už i nasadila do průmyslového provozu v odvětví robotiky. Na svou technologii má patent a říká, že je schopná spustit a navyšovat sériovou výrobu.

To znamená, že se tyto baterie teoreticky můžou brzy dostat do nějakých silničních elektromobilů, vyvíjených velkými automobilkami. Zda dojde alespoň malosériové výroby tento stříbrný koncept, není jisté; rozhodnutí padne nejdříve po roce zkušebního provozu prototypu.