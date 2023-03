Pachové ohradníky na Vysočině snížily počet nehod se zvěří o polovinu

Nejvíc ohradníků je na Třebíčsku, jsou asi na 34 kilometrech silnic. Úseky byly vybrané na základě počtu nehod se zvěří. „Jsou to hlavně velké tahy, kde doopravdy ke střetům se zvěří nejčastěji dochází. I z mé osobní zkušenosti díky tomu ke snížení dochází, samozřejmě to není stoprocentní, ale určitě dochází k minimálně polovičnímu snížení. Pokud se to samozřejmě aplikuje správně,“ řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Třebíč František Kazda.

Nástřik podle něho cílí hlavně na srnčí zvěř a jeleny. „Problematičtější je to s prasaty, ta na to zase tolik nereagují. Měla by tam (v postřiku) být nějaká směs pachů predátorů, takže zvěř, která se těch predátorů bojí, by na to měla reagovat. V našich podmínkách okresu Třebíč je to převážně srnčí zvěř,“ řekl Kazda.