Opel Astra přichází v elektrické verzi, je silnější než sesterský peugeot

Současný Opel Astra se už před řadou měsíců objevil jako konvenční vůz a plug-in hybrid. Už tehdy však automobilka slibovala i plně elektrickou verzi - a tu máme nyní před sebou. Kdo by však čekal, že po vzoru corsy, zafiry a comba dostane novinka označení „Astra-e“, mýlil by se - je to „Astra Electric“.