Octavia i čínské vozy za pět hvězd. Euro NCAP otestoval 14 nových aut

Ford Puma je druhý v pořadí a první z aut, která nedosáhla na pět hvězdiček. Puma dostatečně chrání posádku při čelním střetu a výborně při bočním nárazu, ale pohyb těla při bočním nárazu na protější straně vozu je špatně kontrolován a není tu žádný systém, který by bránil vzájemné kolizi pasažérů. Děti vzadu v sedačkách mají ochranu dobrou.

Ford Ranger a Volkswagen Amarok mají každý vlastní výsledkový list, ale byly hodnoceny společně, protože jde o technicky shodná auta. Vedla si dobře ve všech zkouškách včetně bočních nárazů, při kterých ve vozech je systém pro bránění vzájemné kolizi těl pasažérů. To je typicky hlavový airbag mezi předními sedadly. Výborně jsou také chráněny děti vzadu v sedačkách.

Land Rover Discovery Sport vykazuje výbornou ochranu posádky vpředu při čelním nárazu a dobré hodnocení získal i za boční náraz do sloupu navzdory tomu, že se při něm nerozvinul správně boční airbag. Vůz má středový airbag mezi předními sedadly a dobře chrání, jako i většina ostatních, proti hyperextenzi krku při zadním nárazu. Výborně jsou také chráněny děti vzadu v sedačkách.

Velké čínské MPV Maxus Mifa 9 získalo nejlepší, 93% hodnocení v ochraně cestujících vpředu zejména díky výborným výsledkům v čelní srážce s deformovatelnou i pevnou překážkou. Dobrá je také ochrana při bočním nárazu s deformovatelnou překážkou a funkce středového airbagu, horší to je s hrudníkem řidiče při bočním nárazu do sloupu navzdory přítomnosti bočního airbagu. Ochrana dětí vzadu je výborná.

Mercedes-Benz GLC za maxusem zaostává v ochraně posádky vpředu jen o jediné procento, a to zejména kvůli slabé ochraně hrudníku řidiče při bočním nárazu do sloupu. A to navzdory přítomnosti bočního airbagu. Ochrana dětí vzadu je výborná.