Nový Hyundai Kona naživo: Futuristický design a prostornější interiér

Jednou z kritik, které se snášely na hlavu minulé kony, byl také nevelký vnitřní prostor. Novinka narostla do všech směrů a nutno říci, že v interiéru to je opravdu znát. Vpředu je kabina vzdušnější i díky zcela novému designu palubní desky, dozadu si zase pohodlněji sedne dospělý člověk.

Z protichůdných vyjádření nejvyššího vedení stran produkční verze tohoto konceptu těžko soudit, jestli se ho někdy dočkáme na silnicích. Pokud ano – pro image značky by to byla značná vzpruha a vzhledem ke schopnostem aut jako i30 N lze očekávat, že by i skvěle jezdil – pravděpodobně by měl jednodušší a levnější pohonné ústrojí.