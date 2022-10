Hyundai zveřejnil dojezd Ioniqu 6, první exemplář je na skok v Česku

Hyundai Ioniq 6 se ukázal v červnu, evropské údaje o spotřebě a dojezdu však zatím chyběly. Novinka ujede až 614 km při spotřebě 13,9 kWh/100 kilometrů podle přísnější metodiky WLTP. To v případě provedení na 18palcových kolech a s větší baterií o kapacitě 77,4 kWh. Standardní baterie o kapacitě 53 kWh vystačí na 429 km.

Nechybí funkce označovaná jako V2L, Vehicle-To-Load. Ta znamená, že pomocí speciálního adaptéru do nabíjecí zásuvky se z Ioniqu 6 stane velká powerbanka, která dokáže napájet všechna běžná elektrická zařízení, která by jinak potřebovala přípojku do elektrické sítě.